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الاقتصادي

مقابل 1.2 دولار.. «إتش.إس.بي.سي» يستحوذ على «سيليكون فالي» ببريطانيا

موظفو بنك «سيليكون فالي» في كاليفورنيا الأميركية
13 مارس 2023 16:10

أعلن بنك (إتش.إس.بي.سي) اليوم الاثنين أنه استحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد (1.2 دولار). وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي لإتش.إس.بي.سي في بيان «هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة».

وذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا إلى إتش.إس.بي.ٍسي في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب. وأوضح هنت «يضمن هذا حماية ودائع العملاء ومواصلة العمل المصرفي كالمعتاد، دون دعم من دافعي الضرائب... ويسعدني أننا توصلنا إلى حل في مثل هذا الوقت القصير».

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وتابع بالقول «إتش.إس.بي.سي هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان» الذي يعنيها هذا الاستحواذ. ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقا للانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.

 

المصدر: رويترز
بنك سيليكون فالي
بريطانيا
بنك اتش اس بي سي
البنك المركزي الأميركي
البنوك الأميركية
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