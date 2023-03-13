مجلس أبوظبي للجودة يعتمد المعايير الفنية لبيئة العمل النشطة
مبادرات لتعزيز ممارسة النشاط الرياضي في جهات العمل
13 مارس 2023 15:56
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة، تهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني والرياضي في المؤسَّسات وجهات العمل، لتحسين صحة الموظفين وخلق مجتمع نشِط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 43 للجنة الفنية لمعايير أبوظبي الفنية، حيث تقدَّمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، بطلب إصدار هذه المعايير التي تضمن تمكين الجهات من تعزيز ثقافة النشاط البدني في العمل من خلال تطبيق ممارسات رائدة، لغرس ثقافة النشاط البدني في بيئة العمل، لما لها من تأثير في صحة وإنتاجية الموظف.
تحسين إنتاجية الموظف
وقال بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس: «إن معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة تسهم في تحسين أسلوب الحياة الصحي وتعزيز رفاهية الموظفين، وخفض كلفة الرعاية الطبية، إضافة إلى تحسين إنتاجية الموظف، وزيادة قدراته في التركيز الذهني، والتحمل، وإدارة الوقت، وغيرها». وأضاف: إنَّ المعايير الفنية لبيئة عمل نشطة تشمل مزايا غير ملموسة مثل تحسين سمعة جهة العمل وزيادة رضا الموظفين، مشيداً بدور دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، في إصدار هذه المعايير بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
من جهته قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «يُعَدُّ اعتماد معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة خطوة مهمة ضمن جهود الدائرة لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة متوازن بين العمل والرياضة والصحة، الأمر الذي يقودنا إلى ثقافة رياضية مجتمعية مستدامة، تعزّز النمط الرياضي اليومي وأهميته في تحقيق انعكاسات كبيرة على صحة وسعادة مجتمع أبوظبي».
جودة الحياة
وأضاف: «جاء العمل على تطوير هذه المعايير بعد تحليل استبانة جودة الحياة فيما يتعلق بالنشاط البدني. وتهدف المعايير إلى دعم وتحفيز جهات العمل من أجل تعزيز ثقافة ممارسة النشاط البدني لتحسين أسلوب الحياة الصحي، وتحسين إنتاجية الموظفين عبر زيادة التركيز الذهني والجسدي، لضمان تعزيز رفاهيتهم وزيادة معدلات السعادة، وخلق مجتمع نشط».
وأكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس يدعم ويساند كلَّ ما من شأنه خلق بيئة عمل داعمة للنشاط البدني والرياضي، من أجل تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، وتحسين صحة كل أفراد المجتمع في أبوظبي، بناءً على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.
وأضاف: «نسعد بأن نقدِّم كلَّ الدعم إلى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بعد اعتماده معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة، الرامية إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني والرياضي في المؤسسات والجهات المعنية، لتحسين صحة الموظفين وخلق مجتمع نشط».
إطلاق المبادرات الرياضية المجتمعية
وأضاف الهاشمي: «يهتم مجلس أبوظبي الرياضي بكل ما من شأنه خدمة المجتمع، من خلال إطلاق المبادرات الرياضية المجتمعية، ودعم كل توجهات مؤسسات أبوظبي، في تنفيذ الأفكار التي من شأنها تعزيز ثقافة النشاط البدني في العمل، وتنفيذها من خلال تطبيق ممارسات رائدة، وغرس ثقافة النشاط البدني في بيئة العمل، لما لها من تأثير في صحة وإنتاجية الموظف».
وتابع: «نهتم، وفق توجهات المجلس، بإيجاد بيئة عمل نشطة تسهم في تحسين أسلوب الحياة الصحي وتعزيز رفاهية الموظفين وخفض كلفة الرعاية الطبية، إضافة إلى تحسين إنتاجية الموظف وزيادة قدراته على التركيز الذهني، والتحمل، وإدارة الوقت، وغير ذلك بما ينعكس إيجاباً على روح العمل وتعزيز قدرات الأفراد».
وشارك في إعداد «معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة» ضمن فريق مجموعة العمل ممثلون عن عدد من الجهات من أهمها دائرة الإسناد الحكومي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات العامة –مساندة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وغرفة دبي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو.