«بريسايت» تطرح 24.24% من أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنت «بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، اليوم عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث حصلت الشركة على موافقة تؤكد بأن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح بتاريخ الموافق 13 مارس 2023 وتنتهي فترة الاكتتاب بتاريخ 17 مارس 2023. وتم طرح الأسهم بسعر ثابت وقدره 1.34 درهم للسهم.

ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 27 مارس 2023. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت في 3 مارس 2023 على طلب الشركة لطرح 1.359.680.000 سهم تمثل 24.24% من رأسمال الشركة في تاريخ الإدراج. وستبقى «مجموعة 42 هولدينغ ليمتد» مالكة لغالبية رأس مال الشركة عقب عملية الطرح. و

حققت بريسايت نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 423 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 16% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وجاء هذا النمو في الإيرادات بفضل النمو الملموس في حجم طلبات عملاء بريسايت التي تضم عقوداً متكررة وطويلة الأمد.

كما حققت بريسايت نمواً ملحوظاً في الأرباح، حيث بلغت أرباحها الإجمالية 266 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 92% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وبلغ صافي أرباح الشركة 148 مليون دولار للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بارتفاع قدره 55% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.