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الاقتصادي

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتعافي الطلب

تعبيرية
13 مارس 2023 13:45

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد بداية ضعيفة حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار السوق وسط قلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0410 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82.97 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 76.88 دولار للبرميل.

ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة حسبما قال محللون في (يه.إن.زد بنك في مذكرة صباح اليوم الاثنين.

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المصدر: وكالات
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