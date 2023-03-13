أسهم "أدنوك للغاز" تقفز إلى 2.8 درهم بعد بدء التداول
أسهم "أدنوك للغاز" ترتفع بقيمة 25% بعد بدء التداول
13 مارس 2023 10:43
ارتفعت أسهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأكثر من 19% عند بدء التداول.
وقفز السهم إلى 2.82 درهم عند الافتتاح مقارنة مع سعر الاكتتاب البالغ 2.37 درهم، وذلك بعد دقائق من بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الإثنين.
وإدراج شركة ادنوك للغاز، أضاف 220 مليار درهم إلى القيمة السوقية لسوق ابوظبي للاوراق المالية، لترتفع القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة الى أكثر من 2.7 تريليون درهم صباح اليوم.
وكانت «أدنوك للغاز» أعلنت مؤخراً عن سعر الطرح النهائي للأسهم المطروحة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح. وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في أدنوك للغاز والمطروحة من قبل أدنوك في الطرح عند 2.37 درهم للسهم الواحد.