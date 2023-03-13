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انطلاق الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو

انطلاق الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو
13 مارس 2023 09:21

انطلقت اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستكشاف الفرص الاقتصادية الجديدة ذات الاهتمام المشترك.

وتركز أعمال الدورة التاسعة للمجلس على مباحثات فرق العمل والمجموعات المشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات "الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والإعلام والتعليم وتنمية الموارد البشرية".

ويترأس أعمال الدورة الحالية لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وساساكي نوبوهيكو رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط وأعضاء مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط  وبمشاركة ما يزيد على 50 من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص من الجانبين.

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انطلاق مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو
المصدر: وام
اليابان
طوكيو
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