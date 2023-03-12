الإثنين 13 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

فرنسا: لسنا قلقين من خطر عدوى بنك «سيليكون فالي»

أرشيفية
12 مارس 2023 22:59

قالت فرنسا إنه لا يوجد قلق من أن تتأثر بنوكها بما في ذلك «سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» بانهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركى.

ونقلت وكالة «بلومبرج»، اليوم الأحد، عن مسؤول بوزارة المالية أن «فشل بنك سيليكون فالي ليس حدثا منهجيا، ولا يوجد هناك قلق خاص بشأن عدوى محتملة للنظام المالي الفرنسي».

وأضاف: «ليس لدى الوزارة أي علم بأي تأثر مباشر من المقرضين في البلاد للبنك الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له».

وقال المسؤول، إن السلطات الإشرافية الفرنسية والأوروبية ستواصل مراقبة تطورات الوضع.

 

أخبار ذات صلة
8 قتلى إثر غرق قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا
تراكم القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب عمال النظافة
المصدر: وكالات
فرنسا
أميركا
الاقتصاد
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت
الرياضي
سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت
اليوم 03:09
أرتيتا: الثلاثية غير!
الرياضي
أرتيتا: الثلاثية غير!
اليوم 03:07
ساسولو يزيح روما في «ليلة المهرجان»
الرياضي
ساسولو يزيح روما في «ليلة المهرجان»
اليوم 03:05
«الفار» يُنقذ برشلونة من التعثّر في بلباو
الرياضي
«الفار» يُنقذ برشلونة من التعثّر في بلباو
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©