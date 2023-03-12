«العربية أبوظبي» تطلق أولى رحلاتها إلى عمّان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي» تسيير أولى رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، بمعدل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً، وذلك خلال حفل افتتاحي أقيم في مطار أبوظبي الدولي، بحضور ممثلين من مجموعة «العربية للطيران» و«مطارات أبوظبي».

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «نتطلع إلى إطلاق أولى رحلات (العربية أبوظبي) إلى عمّان، في سياق استراتيجيتنا في توفير أفضل منتجات القيمة المضافة لعملائنا، والالتزام بخدمة المسافرين بغرض الترفيه أو العمل، فضلاً عن المساهمة في نمو قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين». من جهتها، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بـ«مطارات أبوظبي»: «فخورون برؤية النمو الذي تشهده شبكة الرحلات في مطارات أبوظبي، مع إطلاق الرحلات المباشرة من وإلى عمّان عبر (العربية للطيران)». ويتزامن ذلك مع توفير المزيد من خيارات السفر والوجهات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مطار أبوظبي الدولي كخيار مفضل لدى المسافرين.