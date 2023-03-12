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الاقتصادي

تنفيذية «الإمارات للمستثمرين بالخارج» تستعرض استراتيجية المجلس

اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج (من المصدر)
13 مارس 2023 00:22

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعها الثلاثين برئاسة سيف محمد خلفان المزروعي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، في المقر الرئيسي للمجلس بمبنى وزارة الاقتصاد في أبوظبي.
وتناولت اللجنة، خلال اجتماعها، عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفي مقدمتها نشاطات ومبادرات المجلس التي تحققت خلال عام 2022، وتم استعراض سير العمل في المجلس، وأهم الإنجازات التي حققها والتطورات التي شهدت أعماله والنتائج الإيجابية التي حققها في الأعوام السابقة.
كما اطلعت اللجنة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول الأداء المالي القوي للمجلس والبيانات المالية المنتهية في ديسمبر 2022 والمصادقة عليها، وميزانية المجلس لعام 2023، والاطلاع على تفاصيل تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وآخر المستجدات ورفع التوصيات لمجلس الإدارة المزمع عقده في يونيو المقبل.
وقال المزروعي، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يواصل عمله بنظرة منفتحة على سياسات الأعمال المواتية للاستثمار وتنمية الشراكات الاستثمارية، وتحفيز فرص الاستثمار ذات آفاق النمو الواعدة في العديد من أسواق دول العالم، والتي تأتي انعكاساً للرؤية المستقبلية المتزنة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

أبوظبي
وزارة الاقتصاد
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
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