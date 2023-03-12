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لجنة التدقيق تناقش مشاريع اتحاد مصارف الإمارات لعام 2023

لجنة التدقيق تناقش مشاريع اتحاد مصارف الإمارات لعام 2023
13 مارس 2023 00:22

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعها الأول لعام 2023 عن بُعد، لمناقشة عددٍ من المواضيع المهمة ومراجعة البيانات المالية لعام 2022 وتقارير التدقيق الداخلي للاتحاد.
ووافق أعضاء اللجنة على محضر الاجتماع السابق، الذي عُقد في 7 سبتمبر 2022، ونقاط العمل المنبثقة عنه. وتم خلال اجتماع لجنة التدقيق عرض ومراجعة تقرير التدقيق الداخلي للعام الماضي (2022)، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المالية المدققة وتقارير مراقبة ميزانية الاتحاد. كذلك ناقش المجتمعون المشاريع التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنفيذها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري والميزانية المقررة لكل منها، بحيث يقوم الاتحاد بمهامه ومبادراته على أفضل وجه ممكن لخدمة كافة المصارف الأعضاء في الاتحاد وعملائها بشكلٍ خاص، والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكلٍ أوسع.
وتضم لجنة التدقيق عدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات والقيادات المصرفية في البنوك الإماراتية الأعضاء في الاتحاد، والذين يتمتعون بخبرات واسعة في القطاع المصرفي؛ بهدف تعزيز عمل اللجنة وتطوير مجال التدقيق الدوري والمباشر على أعمال الاتحاد الذي يقوم بدور أساسي في ضمان توفير نظام مصرفي متطور.

اتحاد مصارف الإمارات
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