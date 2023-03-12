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رسملة أسواق الأسهم المحلية تقفز إلى 3.5 تريليون درهم

رسملة أسواق الأسهم المحلية تقفز إلى 3.5 تريليون درهم
13 مارس 2023 00:22

أبوظبي (وام)

يناهز رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية حاجز 3.5 تريليون درهم مع إدراج أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، فقد وصل رأس المال السوقي للأسهم المحلية إلى 3.291 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية على أن يصل إلى 3.473 تريليون درهم في بداية تعاملات اليوم مع إدراج شركة «أدنوك للغاز» البالغ قيمتها السوقية (في وقت قبول الإدراج) نحو 182 مليار درهم (50 مليار دولار).
وسترتفع القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع إدراج «أدنوك للغاز» من 2.702 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية وصولاً إلى 2.884 مليار درهم مقترباً بذلك من حاجز الثلاثة تريليونات درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخه مع استقطاب الأسواق للمزيد من الطروحات الأولية في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومضاعفة قيمتها السوقية.
وستدرج أسهم «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.37 درهم للسهم الواحد. وكان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده سابقا بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد، مما يعني أنه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً فيما يتعلّق بالطرح، وذلك بعد الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين، وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار (9.1 مليار درهم).

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إدراج تاريخي
وشهد الاكتتاب على «أدنوك للغاز» طلباً قياسياً مسجلاً أعلى طلب إجمالي على الاطلاق لاكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، حيث حققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار أميركي (مما يعادل أكثر من 450 مليار درهم). ويؤكد هذا الإدراج التاريخي للشركة الخامسة التي طرحت «أدنوك» حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، الاهتمام الفريد من قبل شرائح المستثمرين جاذبية أصول «أدنوك» عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي.كما مثل اكتتاب «أدنوك للغاز» فرصة استثمارية جذابة وإنجازاً بارزاً في برنامج «أدنوك» المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور «أدنوك» المحوري في تحفيز نمو وتطور الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق المالية في دولة الإمارات.

 

الإمارات
الأسهم المحلية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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