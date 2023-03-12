غرفة أبوظبي تنظم«معاً ننمو» لتعزيز فرص الأعمال للموردين

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، فعالية «معاً ننمو» لتعزيز فرص الأعمال للموردين في إمارة أبوظبي للمشاركة في المشاريع المستقبلية الكبرى التابعة للمجموعة داخل وخارج الدولة، وذلك يوم الخميس الموافق 16 مارس في مقر الغرفة.

ويأتي تنظيم الفعالية تماشياً مع أهداف استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة التي أطلقتها في شهر فبراير الماضي والتي تركز على تعزيز مكانتها باعتبارها صوت القطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص في الإمارة وتعزيز قدرته التنافسية، لجعل إمارة أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي: «من خلال التركيز على بناء العلاقات التجارية، تهدف الغرفة لتمكين أعضائها من الوصول إلى الفرص التجارية المتاحة وزيادة إسهاماتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي. والأهم من ذلك، تحرص الغرفة على توفير الفرص للموردين المقيمين في أبوظبي للمشاركة والعمل في عدد من المشاريع المستقبلية الكبرى التي تعمل مجموعة الجرافات البحرية الوطنية على تنفيذها داخل وخارج دولة الإمارات، وبالتالي تمكينهم من الانطلاق بأعمالهم إلى آفاق جديدة والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة».