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الاقتصادي

«جي إم جي» تخطط لمواصلة عمليات الاستحواذ والتوسع في التصدير للخارج

عبدالله المرر
13 مارس 2023 00:22

دبي (الاتحاد)

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كشفت شركة (جي إم جي) الإماراتية عن مواصلة خططها للتوسع في عمليات الاستحواذ في قطاعات الأغذية والصحة والرياضة، داخل وخارج دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التوسع في عمليات التصدير لمنتجاتها المصنعة داخل مصانعها في الدولة.
وقال عبدالله المرر مدير - العلاقات الحكومية لشركة «جي إم جي» في تصريحات لـ«الاتحاد» إن الاستحواذات تشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للنمو الطبيعي للشركة، لافتاً إلى نجاح «جي إم جي» في إبرام عدد من صفقات الاستحواذ خلال أقل من عام، كان أحدثها استحواذها على شركة «أسواق» من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والتي أضافت 11 مركز تسوق مجتمعي و22 متجر سوبرماركت إلى شبكة شركة «جي إم جي» من منافذ البيع بالتجزئة، وذلك بعد قيام الشركة في أبريل 2022، بالاستحواذ على متاجر علامة «جيان» التجارية، مضيفة بذلك 18 متجر هايبرماركت وسوبرماركت إلى شبكتها للبيع بالتجزئة.
وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ والتوسع التي تقوم بها الشركة ترتكز إلى هدف محدد وهو المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزيز مستويات العافية لمستهلكين ومنحهم قيمة أكبر، كما نسعى إلى تغطية رحلة المستهلك بأكملها، بدءاً من ابتكار المفاهيم والعلامات التجارية إلى البيع بالتجزئة لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية.
وأضاف المرر أن الشركة دخلت قطاع تجزئة المواد الغذائية العام الماضي بهدف تغطية سلسلة الاستهلاك الغذائي بأكملها، من الحقل وحتى مائدة الطعام.
وكشفت «جي إم جي»، المتخصصة في قطاع الصحة والعافية واللياقة، وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية، أمس عن افتتاح مقرها الرئيس في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة لتنطلق منه إلى أسواق القارة الأفريقية.وقال المرر إن «جي إم جي» تعمل اليوم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا، مشيراً إلى توسع الشركة في جنوب شرق آسيا، حيث افتتحت مؤخراً مقرها الآسيوي في ماليزيا الذي يغطي الفلبين وهونج كونج وسنغافورة.

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