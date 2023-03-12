«ستاندرد آند بورز»: استمرار الطلب الصحي على العقارات السكنية في دبي
«ستاندرد آند بورز»: استمرار الطلب الصحي على العقارات السكنية في دبي
12 مارس 2023 21:03
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، استقرار النظرة المستقبلة للشركات العقارية المصنفة في دبي، مع استمرار الطلب الصحي واستقرار الأسعار في قطاع العقارات السكنية، حيث من المتوقع أن تظل عمليات التسليم الجديدة مرتفعة عند حوالي 40.000 وحدة. وقالت الوكالة في تقرير، حول توقعات سوق العقارات في دبي 2023، إن هذه التوقعات تشير إلى أن النمو المتوقع من شأنه أن يدعم التدفق النقدي القوي، والربحية الثابتة، وتحسين مقاييس الائتمان. وأفادت الوكالة قيامها بإجراءات تغييرات إيجابية على حيثيات التصنيف الائتماني لخمسة مصدرين من شركات العقارات في دبي في 2022-2023، ثلاثة منهم نظرتهم المستقبلية مستقرة وواحد إيجابية. وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، توقعت «ستاندرد آند بورز»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 3% في عام 2023، فيما سيتراوح النمو السكاني ما بين 3% و4%، في حين سيبلغ التضخم السنوي حوالي 3%، حيث إنه لا يزال دون العديد من المناطق الأخرى، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستحافظ على معنويات المستثمرين الإيجابية في المنطقة الخليج، بينما ستستمر السياحة الدولية في التعافي من أدنى مستوياتها في 2020. وتوقعت الوكالة أن يستمر الطلب الصحي واستقرار الأسعار في قطاع العقارات السكنية، حيث من المتوقع أن تظل عمليات التسليم الجديدة مرتفعة عند حوالي 40.000 وحدة، وقد يتأثر الطلب بسبب حالات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، في وقت لا تزال فيه دبي جذابة مقارنة بالمراكز الدولية الرئيسية الأخرى، حيث لا تزال الأسعار السكنية أقل من مستويات الذروة، ولو أنها تقترب منها. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن معدلات الإيجار في قطاع عقارات التجزئة، ستظل تحت ضغط بسبب الإضافات الجديدة لإجمالي المساحات القابلة للتأجير والضغوط التضخمية، إلا أن الإقبال سيواصل التحسن نتيجةً لانتعاش السياحة والنمو السكاني، فيما ستستفيد المكاتب من تدفق الأعمال الجديدة إلى دبي، مما يقلل من معدل الشغور، في ظل الإضافات الجديدة المحدودة للمساحات القابلة للتأجير المخطط لها في عام 2023. وبحسب التقرير سيظل قطاع الضيافة في دبي مدعوماً من خلال انتعاش السياحة، ولكن الإضافات الرئيسية الجديدة التي تزيد من فائض العرض ستحد من التوسع الإضافي في معدلات الأسعار اليومية.