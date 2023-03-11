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الاقتصادي

رائدات أعمال: التحول الرقمي شريان الاقتصاد العالمي

فريدة العوضي
12 مارس 2023 00:54

أبوظبي (وام)

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أكد مسؤولون وخبراء ورائدات أعمال، أن التحول الرقمي والتكنولوجيا ركيزة أساسية لبناء المستقبل والشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، مشيرين إلى دور الإمارات في تبني أفضل الممارسات العالمية لاستشراف المستقبل الرقمي القائم على التكنولوجيا المتطورة.
وقال المسؤولون والخبراء، في تصريحات على هامش أعمال القمة العالمية لرائدات الأعمال 2023 التي انطلقت في أبوظبي أمس الأول، إن المرأة داعم أساسي لمستقبل الأعمال المستند إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا القطاع الحيوي.
وقالت فريدة عبدالله العوضي، رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن القمة العالمية لرائدات الأعمال تسهم في صياغة الرؤية المستقبلية لدور رائدات الأعمال في إطار التحول الرقمي لتعزيز مساهمتهن في تشكيل المستقبل، وتعزيز دور المرأة داعمة أساسية لمستقبل الأعمال.
وأكدت العوضي، أهمية تشجيع رائدات الأعمال الإماراتيات على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والتكنولوجيا، لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات كافة على مستوى العالم، بما يعزز حضورهن في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، موضحةً أن القمة العالمية لرائدات الأعمال تفتح آفاقاً واسعة للمرأة الإماراتية لزيادة أنشطتها التجارية مع نظيرتها من الدول الأخرى، كون القمة تستضيف سيدات أعمال من أكثر من 30 دولة، ما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير فرص تعاون لبدء أنشطة تجارية، سواء في الدولة أو خارجها، وتمكين دورهن نحو الريادة الرقمية.
وقالت الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال: إن القمة العالمية لرائدات الأعمال تجمع أفضل التجارب العالمية وأصحاب الخبرة في مجال التحول الرقمي، وتشكل منصة مهمة لإبرام الشراكات والتعاون بين رائدات الأعمال الإماراتيات مع نظيراتهن من مختلف دول العالم، مشيرة إلى تطلع رائدات الأعمال للتقدم نحو المجالات الرقمية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأكدت أن دولة الإمارات سباقة في التطور والتحول الرقمي.

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