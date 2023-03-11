بحوث «ديوا» حاضنة لنخبة من الباحثين الإماراتيين

دبي (الاتحاد)

يحتضن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، باقة من خيرة الكفاءات والمهارات الوطنية، ويضم المركز 48 باحثاً وباحثة من بينهم 31 من حملة الدكتوراه والماجستير.

ووصلت نسبة التوطين في المركز إلى 69%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 31%، من بينهن موظفات حاصلات على مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية. ونشر المركز منذ إطلاقه 147 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعداد قيادات إماراتية تواكب المتغيرات المتسارعة ومختلف التحديات والفرص العالمية. وتعد الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة، حيث تبلغ نسبة التوطين في الهيئة 88.33% في الإدارة العليا. وتلتزم الهيئة بتعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، وتتبنى استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني دولة الإمارات لشغل جميع الوظائف».