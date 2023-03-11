5.5 مليون جهاز مبيعات الهواتف المتحركة في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي شحنات الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 5.46 مليون جهاز، تقدر قيمتها بنحو 6.88 مليار درهم «1.87 مليار دولار»، بحسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

واستحوذت الإمارات على ربع شحنات الهواتف المتحركة من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم في دول الخليج، والتي بلغ إجمالي عددها 22 مليون وحدة خلال عام 2022.

وأفادت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بأن شحنات الهواتف الذكية من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم المعتمدين داخل الإمارات بلغت 4.93 مليون هاتف ذكي تقدر قيمتها بنحو 6.8 مليار درهم (1.86 مليار دولار)، مقابل 530 ألف جهاز تقليدي تقدر قيمتها بنحو 33 مليون درهم (9 مليون دولار).

وبلغ متوسط سعر جهاز الهاتف الذكي في الإمارات خلال عام 2022 نحو 1.39 مليار درهم «378 دولاراً» للجهاز الواحد، فيما بلغ متوسط سعر جهاز الهاتف المتحرك التقليدي خلال العام نفسه 62 درهماً «17 دولاراً»

وأشارت البيانات إلى أن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس استحوذت على ما نسبته 36.3% من إجمالي عدد أجهزة الهاتف المتحرك المباعة خلال الفترة المشار إليها.

ومن جانبه، قال أكاش بالاتشيندران، مدير الأبحاث الإقليمي في مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي»: شهد سوق الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة استقراراً ملموساً خلال عام 2022، نتيجة النقص أجهزة «أندرويد»، و«أي أو إس»، خاصة في النصف الأول من العام الماضي.

ومن ناحيته، أكد الدكتور رمضان يافوز، مدير أول للأبحاث في المؤسسة الدولية للبيانات، أن أجهزة الهاتف المتحرك الداعمة لشبكات الجيل الخامس في الإمارات شهدت زيادة في نسبة الانتشار، لا سيما مع طرح المزيد من الموديلات في القطاعات المتوسطة والراقية مقارنة بعام 2022.

ولفت يافوز إلى أنه استناداً إلى هذه العوامل، زادت حصة شحنات هواتف الجيل الخامس بين جميع الهواتف الذكية من 28% في عام 2021 إلى 36.3% في عام 2022.