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الشارقة تستعرض مقوماتها السياحية في «بورصة برلين»

جناح الشارقة المشارك في المعرض (من المصدر)
12 مارس 2023 00:54

برلين (الاتحاد)

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قدمت إمارة الشارقة صورة فريدة وشاملة عن أبرز وجهاتها السياحية وما تمثله من عوامل جذب في خريطة السياحة العالمية، خلال مشاركتها في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2023».
واصطحبت زوار المعرض الذي أقيم ما بين 7 و9 مارس الجاري، في رحلة إلى أبرز معالمها السياحية من خلال جناحها، حيث أشرفت على تنظيمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة»، ناقلةً عبر الجناح صورة حية لمستقبل السياحة في الإمارة.
وصرح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حول تواجد الشارقة في برلين هذا العام: «يكتسب هذا الحدث أهمية كبيرة على مستوى قطاع السياحة العالمي، فهو المكان الذي تجتمع فيه كبريات جهات قطاع الضيافة والترفيه والسياحة في العالم، حيث تحمل المشاركة فيه فرصاً واعدة لتعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة العالمية، خاصة أن الإمارة تمتلك مقومات استثنائية تجعلها محل اهتمام السياح والعاملين في القطاع على حد سواء، وهو ما لمسناه على أرض الواقع خلال أيام المعرض».
وأضاف المدفع: «نجحنا من خلال مشاركة سياحة الشارقة في تقديم الوجه السياحي الشامل لإمارة الشارقة بصورة مميزة واستثنائية، وعملنا من خلال وجودنا في برلين على استعراض التنوع الطبيعي والمشاريع المستدامة في الإمارة والخيارات الترفيهية المتنوعة».

الشارقة
بورصة برلين
معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر
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