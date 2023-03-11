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عُمان تستعد لطرح مناطق الاستكشاف بقطاع التعدين

عُمان تستعد لطرح مناطق الاستكشاف بقطاع التعدين
12 مارس 2023 00:54

مسقط (د ب أ) 

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أكدت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية أن العمل جارٍ لتجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بقطاع التعدين تمهيداً للإعلان عنها وطرحها خلال الربع الأول من العام الجاري، تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها من الخامات. 
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، أمس، عن صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن قوله: إن الوزارة حاليّاً في مرحلة المفاوضات النهائية مع شركات متخصصة حول عدة مناطق امتياز تركز غالبيتها على تطوير خام البوتاش «بوتاسيوم كولورايد» والبحث والتقييم عن خام الليثيوم. 
وأوضح أن سلطنة عُمان تتميز بوجود خامات النحاس والكرومايت واللاترايت والمغنسيوم والمنجنيز، وغيرها من الخامات المعدنية، بالإضافة إلى الخامات الصناعيه، كالجبس والسليكا والحجر الجيري وأحجار الجابرو، معرباً عن أمله في تحقق عمليات البحث والاستكشاف التي تقوم بها شركة «تنمية معادن عُمان» والمستثمرين الجدد نجاحاً ونقلة نوعية لهذا القطاع، مع التركيز على الخامات المرتبطة بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة. 
وأشار إلى أن الوزارة وقعت العام الماضي حوالي 12 اتفاقية مع شركة تنمية معادن عُمان، حيث بدأت الشركة بالأعمال الاستكشافية من ضمنها المسوحات الجوية الجيوفيزيائية، ومن ثم سيتم تطوير هذه المناطق عن طريق الشركة أو مع مستثمرين محليين أو من الخارج بناء على الدراسات.

سلطنة عُمان
التعدين
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