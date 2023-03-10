طحنون بن زايد: عام 2022 دفع «العالمية القابضة» للتوسع العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، أمس، نتائجها المالية المدققة لعام 2022 بالكامل، محققة أرباحاً صافية قدرها 32.6 مليار درهم، وهو أفضل سجل أرباح في تاريخ الشركة.

وشهد الربع الرابع من عام 2022 زيادة ملحوظة في صافي الأرباح لتصل إلى 8.3 مليار درهم مقارنة بـ4.3 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 91%، كنتيجة لأداء الأعمال الإيجابي عبر جميع القطاعات في ظروف السوق العالمية الحالية غير المواتية.

وفي كلمته ضمن التقرير السنوي للشركة، أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، أن عام 2022 كان عاماً دفع الشركة العالمية القابضة إلى الأمام نحو التوسع العالمي، وتحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء نموذج أعمال يساهم ويظل ملتزماً بشدة بالتنويع والتطوير المستمر في دولة الإمارات.

وقال سموه «مع الاقتصاد المحلي والعالمي الذي بدأ مختلفاً تماماً عن السنة السابقة، والضغوط التضخمية التي لم نشهدها منذ عقود، والصراع السياسي الجغرافي، والوباء المستمر، كانت الشركة العالمية القابضة مستعدة جيداً لمواجهة التغيرات السريعة في السوق برؤية واضحة لمسارها إلى الأمام».

نموذج قوي

وأضاف سموه «في هذه البيئة غير المستقرة، أكدنا ما يميز مؤسستنا، وركزنا على اغتنام الفرص من خلال التوسع إقليمياً وعالمياً في القطاعات التي نعمل فيها، والحفاظ على نموذج أعمال قوي مع استخراج قيمة كبيرة لمساهمينا. ومن خلال القيام بذلك، قمنا بتطوير خططنا لإنشاء شركة مساهمة عامة عالمية رائدة من أبوظبي/ الإمارات العربية المتحدة، وزيادة كفاءة التكلفة عبر المجموعة مع دفع شركاتنا التابعة نحو تحسين التميز التشغيلي داخل نظامها البيئي».

وأوضح سموه أنه وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قاد مجلس الإدارة الشركة في رحلة، مدعومة بمبادئ ثابتة، وما زلنا نركز على تعزيز الأصول الأساسية الثلاثة للشركة العالمية القابضة: «موظفينا» و«شركاتنا التابعة» و«قيمنا وثقافتنا»، ما يجعل أعمالنا أكثر ربحية وأكثر كفاءة وأفضل تنوعاً.

وأضاف «لقد حققنا تقدماً كبيراً في النمو خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع تقديم أداء مالي قوي شهد إنهاء الشركة العالمية القابضة عاماً رائعاً مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 78%، ما أدى إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 32.6 مليار درهم».

وقال سموه «من خلال الاستمرار في الاستثمار في قطاعي أعمالنا الحالي والجديد، نتوقع أن تكون هناك فرص واسعة النطاق وجذابة مالياً للشركة العالمية القابضة، حيث نتبع نهجاً شاملاً للاستثمار في الأسواق العالمية. على خلفية الأداء القوي في السنة الماضية، ندخل سنة 2023 بتفاؤل لتحقيق عوائد أعلى كشركة قابضة استثمارية عالمية. على الطريق الصحيح لتحقيق عوائد أعلى في عام 2023 وقاموا ببناء منصة لخلق المزيد من القيمة».

نمو الإيرادات

سجلت الشركة العالمية القابضة متعددة القطاعات نمواً في الإيرادات بنسبة 78% لتصل إلى 50.9 مليار درهم في الاثني عشر شهراً من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين نما صافي الربح من 11.6 مليار درهم إلى 32.6 مليار درهم - مدفوعاً بشكل أساسي بأداء الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحلية والعالمية التي تم استكمالها خلال العام.

282 مليار درهم

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «أنا فخور للغاية بما حققناه في عام 2022، حيث كانت البيئة الخارجية التي واجهناها مختلطة في بعض الأسواق الرئيسية. ومع ذلك، فإن استراتيجيتنا التي تم تحديدها في عام 2021 عملت على مواءمتنا مع المحركات الرئيسية للنمو العالمي، ونرى تقدماً قوياً عبر أعمالنا وأولوياتنا الاستراتيجية. ولقد ظل الاقتصاد العالمي مرناً، حيث أتاح التخفيف الأخير لقيود COVID19 في الصين مزيداً من أسباب التفاؤل في عام 2023، وستواصل الشركة العالمية القابضة دفع التجارة والازدهار في الأسواق في جميع أنحاء العالم من خلال تنوع استثماراتنا الفريدة».

كما أدت استراتيجية أعمال الشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة بشكل كبير، مع زيادة إجمالي الأصول من 89 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2021 إلى 282 مليار درهم في نهاية 31 ديسمبر 2022 - بنمو نسبته 156%.

ودفعت الزيادة في عدد الشركات للشركة العالمية القابضة من 302 في عام 2021 إلى 482 شركة فرعية و41 مشروعاً مشتركاً وشريكاً في عام 2022 إلى تعزيز نمو الأعمال التجارية العالمية للشركة والتطورات في قطاعات الأعمال الأساسية التسعة للشركة، وهي الطاقة النظيفة، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والعقارات، وتجارة التجزئة والترفيه ورأس المال في 20 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا وشمال وجنوب أميركا.

وأضاف شعيب «يرجع أداؤنا في عام 2022 في جزء كبير منه إلى العمل المذهل الذي قام به أكثر من 125732 موظفاً في جميع أنحاء العالم، بدعم من فريق الإدارة. نحن نتطلع إلى الفرص التي سيوفرها عام 2023 ونحن ملتزمون بذلك وبتقديم أداء مالي أقوى في الأشهر القليلة القادمة».