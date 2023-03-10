السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

محمد الحمادي: محطات «براكة» نموذج عالمي لتنويع مصادر الطاقة

الحمادي متحدثاً خلال الجلسة (من المصدر)
11 مارس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون لتطوير مصادر طاقة خالية من الانبعاثات في «براكة»
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم في براكة

قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أصبحت نموذجاً يُحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تتطلع إلى تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال الأوقات التي يواجه العالم أزمات تتعلق بأمن الطاقة.
وأكد الحمادي في جلسة نقاش عقدت تحت عنوان «زيادة الاعتماد على الكهرباء في كل شيء» على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» المؤتمر العالمي للطاقة الذي عقد في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، أنه مع تشغيل المحطة الرابعة تجارياً ستنتج المحطات 5600 ميغاواط من الكهرباء وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. وخلال المؤتمر سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ومواجهة التغير المناخي، وصولاً للحياد المناخي في الدولة.
وقال الحمادي: «شبكات الكهرباء تعد من الأنظمة المتطورة جداً، ونحن بحاجة إلى العمل معاً للتفكير في أفضل الطرق لضمان توفير كهرباء موثوقة وصديقة للبيئة. ولتحقيق ذلك، يحتاج صناع القرار في قطاع الطاقة إلى التفكير خارج الصندوق من أجل تطوير شبكات الكهرباء للمستقبل». وأضاف الحمادي: «في دولة الإمارات، طبقنا الدروس المستفادة من الأسواق الأخرى التي نجحت أو تلك التي واجهت صعوبات، وطورنا شبكة آمنة ومتنوعة ومستدامة تمكن الدولة من مواكبة حقبة جديدة من النمو والازدهار».
وعند تشغيلها بالكامل، ستحد محطات براكة الأربع سنوياً من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية المسبب الرئيس لظاهرة التغير المناخي، وستوفر مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي كل عام، والتي كان يمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.

براكة
محطة براكة
محطات براكة
محمد إبراهيم الحمادي
محمد الحمادي
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©