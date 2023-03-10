محمد الحمادي: محطات «براكة» نموذج عالمي لتنويع مصادر الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أصبحت نموذجاً يُحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تتطلع إلى تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال الأوقات التي يواجه العالم أزمات تتعلق بأمن الطاقة.

وأكد الحمادي في جلسة نقاش عقدت تحت عنوان «زيادة الاعتماد على الكهرباء في كل شيء» على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» المؤتمر العالمي للطاقة الذي عقد في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، أنه مع تشغيل المحطة الرابعة تجارياً ستنتج المحطات 5600 ميغاواط من الكهرباء وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. وخلال المؤتمر سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ومواجهة التغير المناخي، وصولاً للحياد المناخي في الدولة.

وقال الحمادي: «شبكات الكهرباء تعد من الأنظمة المتطورة جداً، ونحن بحاجة إلى العمل معاً للتفكير في أفضل الطرق لضمان توفير كهرباء موثوقة وصديقة للبيئة. ولتحقيق ذلك، يحتاج صناع القرار في قطاع الطاقة إلى التفكير خارج الصندوق من أجل تطوير شبكات الكهرباء للمستقبل». وأضاف الحمادي: «في دولة الإمارات، طبقنا الدروس المستفادة من الأسواق الأخرى التي نجحت أو تلك التي واجهت صعوبات، وطورنا شبكة آمنة ومتنوعة ومستدامة تمكن الدولة من مواكبة حقبة جديدة من النمو والازدهار».

وعند تشغيلها بالكامل، ستحد محطات براكة الأربع سنوياً من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية المسبب الرئيس لظاهرة التغير المناخي، وستوفر مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي كل عام، والتي كان يمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.