«المركزي» يحصد جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مصرف الإمارات المركزي، على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي لعام 2023، في الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم، ويأتي ذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي للأوراق النقدية ووثائق الهوية، والذي أقيم على هامش مؤتمر الطباعة عالية الأمان (High Security Printing Reconnaissance) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي، خلال الفترة 8-10 مارس 2023.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمصرف المركزي في إطار حرصه على استخدام أحدث المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المتطورة في الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ1000 درهم، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في الطباعة، وتميزها بالتصاميم ثلاثية الأبعاد، وميزات أمنية متطورة وتقنيات حديثة تُسْتخدَمُ لأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة عُمُلاتْ للطباعة الأمنية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات توفر مزايا تنافسية وبيئة جاذبة للأعمال واستثمارات للشركات العالمية في مختلف المجالات، خاصة تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تعد الإمارات مركزاً حيوياً للمال والأعمال على مستوى العالم.

وأشار إلى حرص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تعزيز مكانة الدولة في مجال التقنيات التكنولوجية في طباعة الأوراق النقدية، من خلال تطوير دور شركة «عُمُلاتْ» على مستوى المنطقة والعالم.

واخْتُتِم المؤتمر، بجولة نظمتها شركة «عُمُلاتْ» للمشاركين في المؤتمر، في مقر الشركة في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد»، تم خلالها استعراض نشاطات شركة «عُمُلاتْ» ومجالات أعمالها المبتكرة.