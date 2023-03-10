السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

الدائرة شهدت تسجيل 2644 مبايعة (أرشيفية)
11 مارس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
مساعٍ إماراتية لرفع العقوبات عن السودان نهائياً

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 12.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2644 مبايعة بقيمة 8.11 مليار درهم، منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 3.17 مليار درهم، و2370 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.93 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2 مليار درهم في منطقة الخيران الأولى، تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة. وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 321 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

عقارات دبي
دبي
الإمارات
تصرفات العقارات
تصرفات العقارات في دبي
التصرفات العقارية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©