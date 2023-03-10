12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 12.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2644 مبايعة بقيمة 8.11 مليار درهم، منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 3.17 مليار درهم، و2370 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.93 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2 مليار درهم في منطقة الخيران الأولى، تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة. وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 321 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة برج خليفة.