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الاقتصادي

«شروق» تستعرض مشاريعها في «برلين للسياحة والسفر»

عبدالله بن طوق خلال زيارة جناح «شروق» في بورصة برلين (من المصدر)
11 مارس 2023 00:54

برلين (الاتحاد)

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استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أمام زوار «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2023»، الذي اختتم فعاليات دورته الـ56 في العاصمة الألمانية برلين، أبرز مشاريعها السياحية التي تعزز مكانة الشارقة وأهميتها في صناعة السياحة والسفر، وتفتح المجال أمام العارضين المشاركين في أكبر معارض السفر المتخصصة في العالم لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار في الفرص السياحية الفريدة التي توفرها إمارة الشارقة. وفي مشاركتها الـ 14، نجحت «شروق»، التي شاركت تحت مظلة جناح «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة»، باستقطاب آلاف العارضين، وقادة الأعمال، وخبراء الصناعة، والعاملين في صناعة السفر، والزوار من أكثر من 150 دولة حول العالم.
وقال  أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تأتي مشاركة «شروق» في هذا الحدث العالمي المتخصص بصناعة السفر والسياحة، لما يمثله من منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الشارقة وألمانيا وباقي دول القارة الأوروبية، إذ عملنا على استعراض مسار نمو قطاع السفر والسياحة في الإمارة، من خلال تسليط الضوء على جميع مشاريع «شروق» التي أسهمت بتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار والعمل والاستقرار».

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