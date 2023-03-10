17.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة إجمالية بلغت 17.2 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 9.6 مليار درهم في الأسبوع السابق، بدعم من صفقات كبيرة أبرمت في سوق العاصمة أبوظبي على أسهم الشركة العالمية القابضة.

وتظهر البيانات، أن المستثمرين الأجانب يتجهون للشراء والاستحواذ على مزيد من الأسهم في سوق أبوظبي في وقت انخفضت فيه الأسعار إلى مستويات دفعت المحافظ الأجنبية للشراء.

سوق أبوظبي

وأظهرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب سجلوا توجهاً واضحاً نحو الاستحواذ على مزيد من الأسهم في وقت انخفضت فيه الأسعار بنسب تعتبر محفزة للشراء، حيث بلغت قيمة تداولاتهم الأسبوعية نحو 1.35 مليار درهم وكانت محصلتها شراء الأجانب أسهماً جديداً بقيمة 215.7 مليون درهم (صافي شراء).

ارتفعت السيولة التي تدفقت إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 15.7 مليار درهم، وذلك بدعم من 3 صفقات كبيرة أبرمت على أسهم الشركة العالمية القابضة خلال الأسبوع بقيمة تبلغ نحو 9.5 مليار درهم.

وشهد سوق العاصمة إبرام نحو 53 ألف صفقة خلال الجلسات الخمس تم من خلالها تداول 845 مليون سهم، لكن «اللون الأحمر» خيم على مستويات الأسعار، حيث كانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 18 شركة مقارنة مع انخفاض أسعار 51 شركة واستقرار أسعار 30 شركة من دون تغيير وفقاً لأسعار إغلاقها اليومية يوم أمس مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسيمة المسجلة لها بنهاية الأسبوع السابق.

وكانت نتيجة التغيير في أسعار الأسهم المدرجة خلال الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.80% تعادل انخفاضاً بقيمة 79 نقطة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 9828 نقطة.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات الأمس على انخفاض بنسبة 0.33% على أساس يومي، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بقيمة 32.4 نقطة مقارنة مع مستويات إغلاقه أول أمس.

سوق دبي

بلغت قيمة السيولة التي تدفقت لسوق دبي المالي خلال الأسبوع نحو 1.5 مليار درهم ، وانخفض المؤشر العام للسوق إلى مستوى 3385.5 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 3420.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجل المؤشر العام أيضا انخفاضاً بنسبة 0.7% تعادل تراجعا بقيمة 24 نقطة على أساس يومي، آي مقارنة مع إغلاقه أول أمس.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 666.66 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 44.54% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 757.26 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.60% من إجمالي قيمة المبيعات.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 90.60 مليون درهم، كمحصلة بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 827.29 مليون درهم لتشكل ما نسبته 55.28 % من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 996.54 مليون درهم لتشكل ما نسبته 66.59% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 169.25 مليون درهم، كمحصلة بيع.