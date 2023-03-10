«أبوظبي الأول» يحقق إنجازاً جديداً في مسيرته نحو الحياد المناخي

أبوظبي (وام)

أصبح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات، وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، أول بنك يعمل على تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتعلقة بالقطاعات الثلاثة التي تسجل أعلى مستويات من الانبعاثات، تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة للمجموعة.

ويتضمن تقرير «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، وهو أول التقارير التي يصدرها بنك أبوظبي الأول حول استراتيجيته للوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050، تفاصيل المنهجية التي تتبعها المجموعة لتحديد الأهداف المؤقتة لخفض الانبعاثات في قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة بحلول عام 2030.

وتمثل هذه القطاعات ما يعادل 80% من إجمالي الانبعاثات الناجمة عن أنشطة البنك على المستوى العالمي، ومن غير المتوقع أن يكون لخطة «الطريق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية» تأثير مالي ملموس على بنك أبوظبي الأول.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يفتخر أبوظبي الأول بدوره الرائد إقليمياً على صعيد التحول نحو الحياد المناخي، ونؤكد التزامنا بالمساهمة بدور إيجابي فعال على صعيد العمل المناخي في العالم، وحرصنا من هذا المنطلق على اتخاذ خطوات حاسمة لضمان التزامه بريادة جهود العمل البيئي والمجتمعي، ومن خلال وضع أهداف محددة للصناعات التي تتسبب بانبعاثات كربونية عالية، فإننا نهدف للجمع بين الإجراءات الآنية العاجلة والرؤى والأهداف طويلة الأمد».

وأكدت أن الطريق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية لا يقتصر على المساهمة في تمويل مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بل ويشمل أيضاً التعاون مع العملاء والشركاء، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الحلول الحديثة والمناسبة، بالتزامن مع قيامنا بمواءمة محفظتنا الاستثمارية لتواكب التطورات الجديدة، وأهداف النمو، وقالت: «ندرك أن هذه الرحلة هي عملية دائمة التطور والتغير، إلا أننا نتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الممارسات الجديدة في المستقبل».

من جانبه، قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: «يعتبر إعلان اليوم، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويمثل خطوة مهمة وملموسة في مسيرة الاستدامة المتواصلة في بنك أبوظبي الأول، لقد تعين علينا خلال هذه المسيرة تحديد أهداف واضحة ووضع آليات شفافة لدعم عملائنا، وتمكنيهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأطراف المعنية، وكذلك مسؤوليتهم تجاه الكوكب».