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الاقتصادي

«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، تنظم ورشة عمل حول «الميتافيرس»

«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، تنظم ورشة عمل حول «الميتافيرس»
11 مارس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

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نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الورشة الثامنة من سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي التي تعقدها الغرفة بشكل دوري، وجمعت فيها أهم القادة والمديرين التنفيذيين ورواد الأعمال في مجال الميتافيرس والعملات الرقمية، لإجراء نقاشات معمقة حول الفرص والتحديات وكيفية تطوير بيئة أعمال هذا القطاع.
وشارك في ورشة العمل، أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي هند صديقي وفادي غندور وداني فرحه.
وتعقيباً على الورشة، قال أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تتمتع دبي ببيئة أعمال رقمية صحية وحيوية، وترحب بالشركات الرقمية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأضاف: «ورشة العمل حول الميتافيرس والعملات الرقمية، هي واحدة من سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي التي نواصل تنظيمها لأنها تمثل منصة للحوار والنقاشات الفعالية مع أبرز القادة وصناع القرار في هذا المجال لتناول آخر التطورات، وتعكس ورشة العمل التزامنا بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الويب 3 وتقنيات الميتافيرس، بالإضافة إلى تجسيد رؤيتنا المتمثلة في خلق بيئة أعمال مبنية على التعاون والتواصل البناء بين الشركات العاملة في القطاع الرقمي».

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الاقتصاد الرقمي
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