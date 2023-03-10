«سيراميك رأس الخيمة» تقر توزيع 20% أرباحاً نقدية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أقرت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة، في اجتماعها أمس، توزيع أرباح نقدية عادية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة، المُسدد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، في حين وزعت في أغسطس الماضي 10% من رأس المال عن النصف الأول، ليكون مجموع التوزيعات 20% بواقع 20 فلس للسهم.

وأكد مجلس الإدارة، خلال اجتماع الجمعية العمومية، برئاسة الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس المجلس، أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج ملحوظة، رغم الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة، والتي تميزت بارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة المستمرة، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.9% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2009، مدفوعًا بنمو قوي للأعمال الأساسية.

وقال عبدالله مُسعد، الرئيس التنفيذي لـ«سيراميك رأس الخيمة»: ارتفع صافي الدين بمبلغ 330 مليون درهم، ليصل إلى 1.30 مليار درهم، كما في ديسمبر 2022، مقارنة ب 2021، نتيجة الاستحواذ على أعمال مستلزمات المائدة وإكسسوارات الحمامات، وارتفع صافي الدين إلى إجمالي الأرباح قبل خصم الفرائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 1.94 مرة في ديسمبر 2021 إلى 2.26 مرة في ديسمبر 2022.