السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«سيراميك رأس الخيمة» تقر توزيع 20% أرباحاً نقدية

خلال اجتماع الجمعية العمومية (من المصدر)
11 مارس 2023 00:54

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
مساعٍ إماراتية لرفع العقوبات عن السودان نهائياً

أقرت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة، في اجتماعها أمس، توزيع أرباح نقدية عادية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة، المُسدد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، في حين وزعت في أغسطس الماضي 10% من رأس المال عن النصف الأول، ليكون مجموع التوزيعات 20% بواقع 20 فلس للسهم.
وأكد مجلس الإدارة، خلال اجتماع الجمعية العمومية، برئاسة الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس المجلس، أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج ملحوظة، رغم الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة، والتي تميزت بارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة المستمرة، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.9% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2009، مدفوعًا بنمو قوي للأعمال الأساسية.
وقال عبدالله مُسعد، الرئيس التنفيذي لـ«سيراميك رأس الخيمة»: ارتفع صافي الدين بمبلغ 330 مليون درهم، ليصل إلى 1.30 مليار درهم، كما في ديسمبر 2022، مقارنة ب 2021، نتيجة الاستحواذ على أعمال مستلزمات المائدة وإكسسوارات الحمامات، وارتفع صافي الدين إلى إجمالي الأرباح قبل خصم الفرائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 1.94 مرة في ديسمبر 2021 إلى 2.26 مرة في ديسمبر 2022.

سيراميك رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
شركة سيراميك رأس الخيمة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©