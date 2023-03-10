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الاقتصادي

1.31 تريليون درهم ودائع "فوق 20 مليوناً" في مصارف الإمارات

مصرف الإمارات المركزي
10 مارس 2023 14:35

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير أكثر من 20 مليون درهم على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.222 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2022، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.31 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بما يعادل 59% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة بنسبة 11.4% مقارنة بنحو 1.175 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 269.24 مليار درهم أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بنحو 242.46 مليار درهم في ديسمبر 2021.وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 13% من الإجمالي بقيمة 288.73 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 15.2% بنسبة مقارنة بنحو 250.63 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 108.5 مليار درهم بنسبة 4.9% من إجمالي الودائع بنهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 13.5% مقارنة بنحو 95.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 3.8% أو ما يعادل 84.26 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 87.4 مليار درهم في ديسمبر 2021.وأشار المصرف المركزي إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.2% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 160.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بنسبة 11.3% مقارنة بنحو 144.47 مليار درهم في ديسمبر 2021.

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المصدر: وام
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