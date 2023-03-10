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الاقتصادي

الرئيس المعين لمؤتمر COP28 يلتقي عدداً من مسؤولي الحكومة الأميركية في البيت الأبيض

سلطان الجابر
10 مارس 2023 11:47

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ وعدد من كبار مسؤولي الحكومة الأميركية في البيت الأبيض أمس لمناقشة رفع سقف الطموح المناخي العالمي والطريق إلى COP28.

وطرح معاليه - خلال الاجتماع - رؤية دولة الإمارات لتعزيز كلٍ من النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن، مؤكداً التزام رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بدفع العمل عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي. 

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كما تناول النقاش تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومستجدات إجراءات السياسات المناخية الأميركية الأخيرة، والحاجة إلى الاستثمار في سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة، ودور الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية (PACE) في دعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

حضر الاجتماع - الذي عقد بدعوة من المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ - جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، وجون بوديستا كبير مستشاري الرئيس للطاقة النظيفة، وآموس هوكستين المنسق الرئاسي الأميركي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، وعلي زيدي مستشار البيت الأبيض بشأن المناخ، وآراتي برابهاكار مديرة مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، وبريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ، وماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والأميركيين.

المصدر: وام
سلطان الجابر
جون كيري
المناخ
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