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انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب
10 مارس 2023 09:15

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها اليوم لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في المركزي الأميركي.

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وبحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1828.90 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1832.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 19.95 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 935.05 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1380.89 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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