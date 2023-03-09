«المالية» تبحث التعاون مع مركز دبي للإحصاء

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية زيارة إلى مركز دبي للإحصاء بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال البيانات المالية، وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل لتطوير آلية إعداد وتحليل ونشر الإحصاءات المالية والاقتصادية، انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير العمل المالي الحكومي.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: إن الوزارة تواصل العمل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة العمل الإحصائي الخاص ببيانات مالية الحكومة، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستويات الإدارة المالية، ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي في الدولة.