«الدار» تجدد شراكتها مع الأولمبياد الخاص الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية إلى عام 2025، بعد أن دخلت في شراكة رسمية مع المؤسسة منذ عام 2019، لتقديم الدعم الواسع لأعمال الأولمبياد وبرامجه الرياضية والصحية والتعليمية.

ووقع مذكرة تجديد الشراكة طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وطلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وستواصل الشراكة الاستراتيجية تمكين أصحاب الهمم من خلال برامج الإثراء وكجزء من التعاون، ستقدم الدار خدمات الرعاية للأولمبياد، فضلاً عن المساحات المكتبية وخدمات الدعم، فيما سيحظى موظفو الشركة بمجموعة متنوعة من فرص التطوع في فعاليات الأولمبياد.