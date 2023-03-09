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الاقتصادي

«الإمارات للمستثمرين بالخارج» يستكشف فرص التعاون مع بنما

الجروان وكارمن خيثيلا وعدد من المسؤولين خلال توقيع الاتفاقية (وام)
10 مارس 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وهيئة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لجمهورية بنما (PROPANAMA) ومقرها بنما سيتي، أمس مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتشجيع آليات التعاون المشترك لتحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد هيئة برو بنما إلى الدولة.
وقع المذكرة من الجانب الإماراتي جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومن الجانب البنمي كارمن خيثيلا بيرجارا م. المدير التنفيذي لهيئة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات «برو بنما» لجمهورية بنما.
وجرى توقيع المذكرة في المقر الرئيس للمجلس بمبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور راشد سعود الشامسي، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعدد من ممثلي الجانبين.
وقال جمال بن سيف الجروان، إن توقيع هذه المذكرة جاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بنما تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات، نتطلع من خلال المذكرة إلى تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية المحتملة بين الجانبين في قطاعات عدة.
وأضاف الجروان أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وتستحوذ دولة الإمارات على 77% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في أميركا اللاتينية.

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
الإمارات
بنما
جمال الجروان
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