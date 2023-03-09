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الاقتصادي

تعاون لتطوير مصادر طاقة خالية من الانبعاثات في «براكة»

محمد الحمادي وجون واغنر خلال الاجتماع (من المصدر)
10 مارس 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع مختبر إيداهو الوطني الأميركي، التعاون لتطوير مصادر جديدة للطاقة الصديقة للبيئة.
وتم بحث التعاون بين المؤسسة والمختبر الأميركي خلال أسبوع «سيرا» الذي تنظمه «ستاندارد آند بورز» العالمية، الذي يعقد في مدينة هيوستن الأميركية في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023، والذي يعد المؤتمر الريادي للطاقة في العالم. 
ويتضمن التعاون بين الجانبين وضع الأسس لبحث التعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومختبر إيداهو الأميركي، من أجل تطوير أنظمة إنتاج الهيدروجين والأمونيا والأكسجين والماء والبخار في محطات براكة وعلى نطاق تجاري، وذلك في إطار رؤية طويلة الأجل لتصدير الهيدروجين والأمونيا الخالية من الانبعاثات الكربونية لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تحقيق الأهداف الأوسع للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من خلال مواصلة المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتعزيز مسيرة التحول العالمي لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة».
وأضاف الحمادي:«سيسهم التعاون مع مختبر إيداهو في تعزيز الجهود المبذولة لاستكشاف التقنيات الجديدة لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية، في إطار النهج المدروس الذي اتبعته دولة الإمارات، والذي كان السبب الرئيسي في تميز مشروع محطات براكة للطاقة النووية، والتي تعد اليوم منصة للابتكار والبحث والتطوير في قطاع الطاقة النووية في الدولة، ما يتيح لنا تحقيق قدر أكبر من أمن الطاقة واستدامتها».
ومن جهته، قال جون واغنر مدير مختبر إيداهو الوطني الأميركي: على غرار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يلتزم مختبر إيداهو بالمساهمة في ضمان مستقبل آمن وصديق للبيئة لقطاع الطاقة، ويعد التعاون هذا مع المؤسسة خطوة مهمة إلى الأمام لجعل هذا المستقبل حقيقة واقعة.
وستسلط دولة الإمارات الضوء على الدور الحيوي للطاقة النووية في مواجهة التغير المناخي خلال «كوب 28»، ولاسيما أن محطات براكة تعد نموذجاً عالمياً في إدارة المشاريع والتكلفة. وتضم محطات براكة، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وأكبر مصدر للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة، ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري، وتزود شبكة كهرباء الدولة بالطاقة بشكل مستدام. 

براكة
الإمارات
محطة براكة للطاقة النووية
محطات براكة
محطة براكة
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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