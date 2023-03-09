سوق أبوظبي يعلن إدراج «أدنوك للغاز» 13 مارس

أبوظبي (وام)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة «أدنوك للغاز» بي إل سي في للتداول في السوق ضمن السوق الأول «الفئة الأولي»، اعتباراً من 13 مارس الجاري.

وأضاف سوق أبوظبي، في تعميم أمس، أن هذا القرار يعمم على جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق، مشيراً إلى أن جميع رؤساء الإدارات في السوق عليهم تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه. وسيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة بروج بي أل سي، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022.

كانت «أدنوك للغاز» أعلنت مؤخراً عن سعر الطرح النهائي للأسهم المطروحة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح. وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في أدنوك للغاز والمطروحة من قبل أدنوك في الطرح عند 2.37 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية (في وقت قبول الإدراج) لشركة أدنوك للغاز تبلغ حوالي 50 مليار دولار (182 مليار درهم). وكان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده سابقاً بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد، مما يعني أنه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً فيما يتعلّق بالطرح، وذلك بعد الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين. وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار (9.1 مليار درهم).