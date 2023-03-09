«مجموعة الإمارات» تبني منصة ابتكار لقيادة مستقبل الطيران والسفر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استضافت مجموعة الإمارات، النسخة الأولى من منصة «فرصة تيك»، التي ستنظمها المجموعة سنوياً بهدف خلق فرص جديدة تجمع بين حاضنتي «انطلاق» و«أفييشن إكس لاب»، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء رئيسيين في مجال التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة ولاعبين رئيسيين في الصناعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي افتتح الحدث رسمياً إن الابتكار جزء لا يتجزأ من هوية مجموعة الإمارات منذ البداية، حيث تعمل المجموعة دائماً لتقديم قيمة وحلول أفضل لعملائها. وأضاف: «فرصة تِيك منصة أخرى لعرض المبادرات التكنولوجية وتطبيقاتها في صناعتنا، حيث عملنا سوياً مع شركائنا ذوي التفكير المماثل وبعض العقول اللامعة في الصناعة، لبناء بيئة حاضنة تقدم مبادرات فريدة ومتطورة في عالم السفر». ويقام حدث «فرصة تيك» على مدى يومين «9 و10 مارس» في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بالتعاون مع شركاء الصناعة، ويتمحور حول الطيران والسفر، ويُعدّ الحدث بمثابة منصة لعرض مستقبل السفر من خلال ريادة الأعمال، والابتكار من خلال خلق فرص جديدة، وتعزيز التعاون وتشجيع ودعم الحاضنات ودفع الأفكار المحفزة على الابتكار. وشهد الحدث الكشف عن العديد من التجارب والعروض التوضيحية المتميزة، مثل أول تجربة لإنجاز إجراءات السفر آلياً من مجموعة الإمارات، والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، والحلول الرقمية التي تركز على الكفاءة والسلامة من «جي ئي إيروسبيس»، و«esim» من تاليس، فيما عرضت مؤسسة دبي للمستقبل أعمالها وطموحاتها للمدينة، كما أشركت مها جابر، مؤسسة «Digital and Savvy»، الجمهور في كيفية «بناء علامتك التجارية».

سوق الشركات الناشئة

ومن خلال «فرصة تيك»عرض مسؤولو أكثر من 20 شركة ناشئة، تحت مظلة كل من حاضنة «انطلاق» و«أفييشن إكس لاب»، ابتكاراتهم وتبادلوا رؤاهم وأفكارهم حول الإنجاز الكبير التالي في السفر، كما عرضت بعض الشركات الناشئة أفكارها أمام الحضور من كبار الشخصيات والمستثمرين وصناعة التكنولوجيا.

وكشف عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عن تخطيط الشركة لاستخدام روبوتات متحركة قادرة على التحدث بـ 6 لغات، لإنجاز جميع إجراءات المسافرين في المبنى رقم 3 بمطار دبي خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم.

وقال الرضا، في تصريحات صحفية، على هامش إطلاق منصة «فرصة تيك»، إن النظام تم تطويره بالكامل محلياً من قبل مجموعة الإمارات وشركائها، وهو قادر على التعامل مع 6 لغات، بما في ذلك اللغة العربية، مشيراً إلى أن الناقلة تخطط لنشر نحو 200 وحدة من هذا النظام في مطار دبي الدولي - المبنى رقم 3 - خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أن النظام الروبوتي الجديد، سيكون قادراً على إنجاز جميع إجراءات السفر، بما في ذلك مسح المستندات، وجوازات السفر، وبطاقات الصعود، والتعرف على الوجه، ومطابقته مع المستندات، ما سيغني المسافر عن إبراز أوراقه الثبوتية مرة أخرى في جميع مراحل السفر وحتى الصعود إلى الطائرة، بما في ذلك قسم الجوزات وعبر البوابات والصالات أيضاً، لافتاً إلى أن النظام فريد من نوعه وسيحدث نقلة في تقليل الازدحام في المطارات وتسهيل إجراءات السفر.

وأضاف أن العمل على تطوير وتحسين خدمات الروبوتات لإنجاز إجراءات السفر، سيشمل أيضاً الربط مع الجوازات لمعرفة متطلبات الدخول الصحيحة إلى الوجهات أو المستندات مثل التأشيرات أو إجراء حجوزات فندقية، مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتسهيل حركة المسافرين، سواء من المنزل أو الفندق حتى المطار والوصول إلى الطائرة، وبالتالي زيادة أعداد المسافرين الممكن استيعابهم ضمن المنشآت الحالية في المطار، لافتاً إلى أن استخدام التقنيات وتحسين التجربة الرقمية سوف تتضاعف بثلاث مرات في السنوات المقبلة.