«جوتيك 2023» ينطلق بدبي الاثنين المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، في الفترة من 13 إلى 15 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبمشاركة محلية وإقليمية وعالمية بارزة.

وجاء الإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر جوتيك 2023، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، شركة «دراغون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، فيما تنظم جمعية مهندسي البترول فعاليات المؤتمر التقني المرافق.

ويجمع المؤتمر صناع القرار والحكومات والجهات المشغلة والمصنعة وشركات الخدمات وشركات الاستشارات والأوساط الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويعزز المناهج العلمية لإدارة التكاليف من أجل الحفاظ على تنافسية عالية وتحقيق نتائج نهائية إيجابية، وإدارة التحديات والمتغيرات التي تواجه القطاع بنجاح.

وقال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: إن جوتيك 2023 يشكل منصةً مهمة بهدف اكتشاف أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة ورسم ملامح مستقبل القطاع، وهو ما يبرهن على أهمية المؤتمر والمعرض المصاحب له، مضيفاً أن المعرض سيشهد نقاشات هامة بهدف التواصل بشأن حالة الصناعة وتبادل وجهات النظر الخاصة بتحديات أسواق النفط والغاز الحالية وطرق معالجتها.