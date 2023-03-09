مشاركة دولية واسعة بمعرض الشرق الأوسط للطاقة

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة الـ 48 من معرض الشرق الأوسط للطاقة اليوم، والتي شهدت إقبالاً دولياً متزايداً هذا العام من قبل الزوار والموردين مع مساحاتٍ أكبر للأجنحة الوطنية، فضلاً عن توقيع العديد من الشراكات الدولية والنمو الملحوظ في عدد ممثلي الدول المشاركة والذي بلغ 132 دولة.

واستمرّت الفعالية الرائدة للطاقة على مستوى المنطقة من 7 إلى 9 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، لاستكشاف الخطط والسياسات اللازمة لتحديد آفاق قطاع الطاقة في المنطقة، وإطلاع الحضور على واقعه الحالي.

كما شهد اليوم الأخير من معرض الشرق الأوسط للطاقة توقيع اتفاقية بين شركة دوكاب للمعادن التابعة لمجموعة دوكاب والمزود الوحيد لحلول النحاس والألمنيوم في المنطقة، مع شركة سي تي سي جلوبال الرائدة في تصنيع الموصلات والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لتصبح دوكاب بموجب هذه الشراكة المُصنِّع الوحيد لموصلات ACCC عالية السعة والموفرة للطاقة في دولة الإمارات.