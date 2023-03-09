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وزير الاقتصاد يبحث مع وزراء سياحة عُمان ومصر والأردن الاستثمارات المتبادلة

عبدالله بن طوق في صورة جماعية مع عدد من المشاركين بالمعرض (من المصدر)
10 مارس 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن قطاع السياحة الإماراتي متميز ويمتلك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في أنشطته المختلفة، بداية من البنية التحتية المتطورة ووصولاً إلى المقاصد السياحية الغنية والجاذبة.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمجموعة من وزراء السياحة على هامش فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، والذي أقيم في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري. وقال معاليه: «إن دولة الإمارات عملت خلال المرحلة الماضية على تطوير العديد من التشريعات والمبادرات التي تستهدف تنمية الاستثمارات في قطاع السياحة، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد إحدى قاطرات النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات، الداعمة لنموه المستدام.  والتقى معالي عبدالله بن طوق كلاً من معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني بسلطنة عمان، ومعالي أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، ومعالي مكرم مصطفى عبدالكريم القيسي، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد معاليه عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بتلك الدول الشقيقة والصديقة، موضحاً حرص قيادة الدولة على تعزيز أواصر التعاون معها في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بشكل عام، والقطاع السياحي بشكل خاص، وبما يدعم النمو المستدام لاقتصاداتها وينسجم مع أهدافها التنموية.
وأكد خلال لقائه معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، ضرورة العمل على خلق مسارات جديدة تعزز من الحركة السياحية بين البلدين، بما يصب في زيادة أعداد المسافرين والرحلات الجوية المتبادلة، حيث جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بين أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي في عام 2022، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي السياحة العمانية، ومما ساهم في ذلك البنية التحتية المميزة التي تربط بين البلدين، وتسير الناقلات الوطنية حوالي 100 رحلة أسبوعياً بين البلدين». 

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أرقام قياسية
وعلى صعيد متصل، زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أجنحة الدولة المشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر.
وقال معاليه: بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تجاوز قطاع السياحة الإماراتي هذه الأزمات سريعاً وواصل تحقيق أرقام نمو قياسية تعدت معظمها مستويات عام 2019، فبنهاية عام 2022 استقبلت المنشآت الفندقية بالدولة 25 مليون نزيل قضوا 91 مليون ليلة سياحية بنسبة نمو بلغت 18% عن عام 2021 وبنسبة 7% عن عام 2019، كما بلغ عدد المنشآت الفندقية بالدولة ما يقارب 1200 منشآه، بنمو 5% عن عام 2019.
واطلع معالي بن طوق على أجنحة إمارات الدولة المشاركة في المعرض، والتقى برؤساء الوفود والمشاركين، ومن بينهم، محمود الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وطارق مجدي الرئيس التشغيلي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

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عبد الله بن طوق
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