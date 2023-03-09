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«غرفة دبي» تطلق 6 مجموعات أعمال عقارية جديدة

«غرفة دبي» تطلق 6 مجموعات أعمال عقارية جديدة
10 مارس 2023 01:07

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري وذلك بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي.
وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلاً من مجموعة عمل مطوري العقارات، ومجموعة عمل تقييم العقارات، ومجموعة عمل التأجير العقاري، ومجموعة عمل إدارة المرافق، ومجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى مجموعة عمل مستشاري الهندسة. 
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يحافظ قطاع العقارات على مكانته ركيزة حيوية من ركائز اقتصاد دبي، ويعتبر مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحصة تزيد على 9% بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محققاً معدل نمو سنوي بلغ 2.5% خلال الفترة ذاتها».
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ينسجم إطلاق مجموعات الأعمال مع التزامنا بنشر المعرفة العقارية، وتعزيز ثقافة إدارة الأعمال التجارية السليمة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
ويأتي إطلاق مجموعات الأعمال المختصة بالقطاع العقاري استكمالاً لخطة غرفة تجارة دبي الرامية إلى زيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023، وذلك لتعزيز تنافسية القطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد.

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