"تعاونية الاتحاد" تفتتح مركز الموتور سيتي التجاري بتكلفة 100 مليون درهم
خلال الافتتاح
9 مارس 2023 20:30
دبي(الاتحاد) افتتحت "تعاونية الاتحاد" مركز الموتور سيتي التجاري والسكني، المقام على مساحة 77 ألفاً و663 قدماً مربعة، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 100 مليون درهم. ويضم المركز الجديد، والذي يعد ثاني فرع يتم افتتاحه في الربع الأول من العام الجاري 2023 بعد فرع النهدة، هايبر ماركت و28 محلاً تجارياً، و44 شقة سكنية، ويهدف إلى تقديم خدمات التعاونية وتوفير جميع المنتجات والسلع والأنشطة التجارية المختلفة لسكان المنطقة والمناطق المحيطة، وذلك في إطار خطط التعاونية للانتشار والتوسع في جميع مناطق إمارة دبي، بما يواكب طموحات مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد، حيث يعد من المراكز التجارية المجتمعية ضمن محفظة التعاونية التي تضم حالياً 26 فرعاً. وافتتح الفرع الجديد رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمه الشامسي، بحضور العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، ومدراء القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع. وتقدم تعاونية الاتحاد بمناسبة افتتاح فرعها الـ 26 في منطقة الموتور سيتي عروضاً وتخفيضات لمدة 4 أيام تبدأ من تاريخ 9 مارس لغاية 12 مارس 2023 وتصل نسبة الخصومات فيها إلى 75% على عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية المختارة، وذلك حرصاً منها على تقديم أسعار تنافسية وتوفير العديد من الخيارات الشرائية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة. وأكد العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد، أن افتتاح الفروع بالتتابع خلال العام الجاري 2023، يأتي التزاما من التعاونية بخططها لتزويد عملائها والمستهلكين بأفضل الخدمات وأفضل تجربة تسوق ممكنة، لافتاً إلى أن التعاونية تحرص على اختيار مواقع فروعها بعناية، وذلك لتحقيق سوق متنوع وشامل يتوافق مع رؤية التعاونية المستقبلية الطموحة في المواصلة بالتوسع والانتشار وبما يتواكب مع التطورات الحاصلة في قطاع تجارة التجزئة. و أكدت المهندسة مدية أحمد المري مدير قطاع الاستثمار في تعاونية الاتحاد أن مشروع مركز موتور سيتي التجاري والسكني بلغت كلفته البنائية 100 مليون درهم، ويقع على أرض مساحتها 77,663 قدماً مربعة، في منطقة الحبية الأولى (الموتور سيتي) بموقع مميز على امتداد الشارع التجاري، وبمساحة بناء إجمالية مقدارها 493,977 قدماً مربعة. وتابعت:" يضم المركز الجديد مواقف للسيارات في طابقي السرداب والأرضي بعدد 249 موقفاً وعدد 28 محلاً تجارياً موزعة في طابق السرداب والطابق الأرضي والطابق الأول بمساحة مقدارها 24,391 قدماً مربعة، كما يضم هايرمارت تعاونية الاتحاد في الطابق الأول بمساحة 54,766 قدماً مربعة.