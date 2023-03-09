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الذهب يصعد مع انخفاض الدولار

الذهب يصعد مع انخفاض الدولار
9 مارس 2023 08:30

 ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1815.58 دولار للأوقية بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وظلت عند 1819.10 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه أمس الأربعاء، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.23 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1375.47 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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