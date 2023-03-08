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الاقتصادي

وقف استيراد وتسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية

وقف استيراد وتسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية
9 مارس 2023 00:00

أبوظبي (الاتحاد) 
أصدرت وزارة الاقتصاد القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2023 بإيقاف استيراد وتسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنوعة في الصين بشكل مؤقت، ما لم يكن الاستيراد بهدف إعادة التصدير خارج الدولة.
وتضمن القرار وقف تسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين لدى جميع دوائر ترخيص المركبات بالدولة بشكل مؤقت.
وجاء نص القرار الوزاري، أنه بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد، وعلى الكتاب الصادر من شركة فولكس فاجن الشركة الأم- ألمانيا إلى وزارة الاقتصاد بتاريخ 17 يناير الماضي، وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء تقرر وقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية المشار إليها بشكل مؤقت ما لم يكن الاستيراد لغايات إعادة التصدير خارج الدولة.
ونصت المادة الثانية بالقرار على وقف تسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في جمهورية الصين الشعبية لدى جميع دوائر ترخيص المركبات في الدولة بشكل مؤقت.
وأفادت المادة الثالثة بأنه يستثنى من أحكام هذا القرار السيارات الكهربائية المشار إليها التي تم شراؤها من الأفراد وأداء ثمنها قبل تاريخ هذا القرار ولا يمتد هذا الاستثناء ولا يشمل شراء معارض السيارات لتلك السيارات الكهربائية المشار إليها.
ووفق المادة الرابعة تتولى الوزارة التواصل مع الشركة الأم للاستيضاح عن معايير الأمن والسلامة المشار إليها للتحقق من النتائج النهائية ورفع نتائجها بالموقف النهائي خلال 30 يوماً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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