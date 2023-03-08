«الاتحاد» أفضل صحيفة عربية في التقارير السياحية

‎برلين (الاتحاد)

حصدت صحيفة الاتحاد، جائرة الإعلام السياحي العربي لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد العربي للإعلام السياحي، عن فئة أفضل صحيفة عربية في التغطيات الصحفية والتقارير المتخصصة، والتي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات بورصة برلين للسياحة (ITB) المقامة حالياً في ألمانيا، بمشاركة أكثر من 150 دولة من خلال ما يقارب 10 آلاف جهة عرض.

وأعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2023، في فعالية ضخمة، استضافها جناح المملكة الأردنية الهاشمية المشارك في بورصة برلين، بحضور معالي وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي الذي أعلن أسماء الفائزين، تمهيداً لحفل تكريم الفائزين الذي تستضيفه إحدى المدن العربية قريباً.

وتعد جوائز «الإعلام السياحي العربي»، أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

وجاء تتويج الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي، بعد تقييم من لجنة تحكيم متخصصة، ثم التصويت الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للجوائز على شبكة الإنترنت، ووصل التصويت هذا العام إلى أكثر من 1.5 مليون مشارك.

‎وفاز بشخصية رجل التراث العربي الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حصدت مدينة خور فكان بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل وجهة سياحية عربية لعام 2023، فيما فاز «سوق السفر العربي» بجائزة أفضل معرض سياحي عربي.

وشهد الإعلان حضور مسؤولي منظمة السياحة العالمية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي الدكتور سلطان اليحيائي، ووزير السياحة الجزائري ياسين حمادي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المصرية، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية، والدكتور عبدالرزاق عربيات، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، فضلاً عن عدد كبير من المهتمين بقطاع السياحة.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، المنظم للجوائز، إن الفائزين شخصيات ومؤسسات لها جهود بارزة ومتميزة في صناعة السياحة من مختلف الدول العربية، وقد حرصت لجنة الجوائز في هذه السنة على وضع معايير لاختيار الأفضل دائماً في تلك الجوائز التي أضحت هي الأهم على مستوى الوطن العربي.

وأوضح سلطان اليحيائي أن الإعلان عن الجوائز خلال، بورصة برلين السياحية، الحدث السياحي الأضخم بالعالم، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الجوائز على مستوى العالم، والتي أصبحت مثالاً لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، مشيراً إلى أن تتويج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي جاء بعد تقييم من لجنة تحكيم متخصصة.

وتصدرت الإمارات ومصر والسعودية وسلطنة عُمان الدول الفائزة بالجوائز بمختلف فئاتها لعام 2023.

وفاز بشخصية العام السياحية معالي ياسين حمادي، وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري.

ونال لقب الشخصية القيادية للهيئات التراثية العربية فاطمة العثمان، مدير عام هيئة التراث السعودية بالرياض، ونال جائزة أفضل مدير تنفيذي لهيئة سياحية عربية عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجمهورية مصر العربية، بينما فاز بجائزة أفضل شخصية في الهيئات السياحية العربية الدكتور عبد الرزاق عربيات، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

ومُنحت جائزة خاصة من لجنة التحكيم للمهرجان الرياضي السياحي العالمي كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر، وفاز بجائزة أفضل مهرجان سياحي عربي مهرجان البشاير لسباقات الهجن العربية في سلطنة عُمان.

وفي قطاع الشركات ووكالات السفر والسياحة، نجحت شركة ايڤا بالكويت في أن تفوز بجائزة أفضل وكالة سفر وسياحة تدعم السياحة العربية، وفاز بجائزة أفضل تطبيق لحجوزات السفر والطيران (تربز) من المملكة العربية السعودية، بينما فاز بجائزة الأفضل فندق رويال تيوليب مسقط بسلطنة عُمان.



«الاتحاد» في الصدارة

‎وفي فئة الإعلام السياحي، نجحت صحيفة الاتحاد الإماراتية في الفوز بجائزة أفضل صحيفة عربية في التغطيات الصحفية والتقارير المتخصصة، فيما فاز بجائزة أفضل حوار صحفي عن حوار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية محمد شرابي من صحيفة الأهرام بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزة افضل تحقيق صحفي سياحي تحقيق تلفريك عجلون شذى عساف/ عوني الداوود من صحيفة الدستور الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفاز بجائزة أفضل مقال صحفي الدكتور خالد عبد الوهاب من صحيفة الرؤية بسلطنة عُمان، وفازت أيضاً صحيفة الرؤية بجائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل صحيفة داعمة للإعلام السياحي، كما نال جائزة أفضل لقطة سياحية فاضل عباس المياحي من العراق.

وفاز بجائزة أفضل برنامج تسجيلي مصور بعنوان السياحة في موريتانيا، للمصورة العالمية ايلينا ليفون، كما فاز البرنامج التلفزيوني المجلة السياحية عن حلقة مرسى علم تقديم محمد عبد الله، ورئيس تحرير البرنامج مصطفى جسرها من إنتاج قناة النيل للأخبار بجمهورية مصر العربية بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني سياحي، وفاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي برنامج «سواح» عن حلقة المتحف الكبير من إعداد وتقديم محمد أيمن، وإنتاج إذاعة راديو مصر بجمهورية مصر العربية.