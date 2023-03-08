الإمارات الأعلى عالمياً في الإشغال الفندقي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق الإمارات أعلى متوسط إشغال فندقي على مستوى العالم خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضي، بلغ 91.8%، وهو أعلى متوسط أسبوعي منذ أربعة أعوام، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر».

وأفادت المؤسسة البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن القطاع الفندقي في دولة الإمارات سجل مستويات قوية في الطلب خلال شهر فبراير الماضي، مستفيداً من زخم المعارض والمؤتمرات الضخمة التي استضافتها كل من العاصمة أبوظبي ومدينة دبي، والتي كان من أبرزها معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» ومعرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)»، والنسخة الثامنة والعشرين من معرض الخليج للأغذية «جلفود» وهو أكبر حدث سنوي للغذاء في العالم.

وأشارت المؤسسة في تقرير دوري لها أصدرته أمس، أن متوسط الإشغال الفندقي في دبي، بالتزامن مع معرض الخليج للأغذية «جلفود»، وصل إلى 94.3%، مشيرة إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في السوق الإماراتية ككل نما بنسبة 22.6% على أساس سنوي خلال فبراير 2023 مع زيادة طفيفة في إيرادات الغرفة المتوافرة، لافتة إلى أن الإمارات حلت أيضاً في قائمة أكبر الأسواق من حيث النمو في العائدات.

وقالت مصادر فندقية لـ«الاتحاد»: إن متوسط الإشغال الفندقي في مختلف إمارات الدولة وخاصة في أبوظبي ودبي، وكذلك الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بلغ مستويات قياسية تجاوزت الـ 98% في أيام كثيرة من شهر فبراير الماضي، الأمر الذي دفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير.

وأوضحت المصادر أن فنادق دبي وصلت إلى ذروة الإشغال خلال معرض الخليج للأغذية (جلفود) الذي شهد طلباً على الحجوزات فاق المعروض من الغرف الفندقية المتاحة، مما رفع أسعار الغرف بنسبة زادت على 80% خلال فترة المعرض التي امتدت إلى 5 أيام.

وأشارت بيانات مؤسسة «إس تي آر» إلى تسجيل العديد من الأسواق الأخرى حول العالم معدلات إشغال قوية خلال الفترة نفسها من شهر فبراير الماضي، لكنها ظلت أدني بكثير من معدل الإشغال في فنادق الإمارات، لافتة إلى أن من بين هذه الأسواق بورتوريكو (89.2%) وسنغافورة (84.8%)، مشيرة إلى أنه بشكل عام، سجلت منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي أعلى نسبة إشغال من جميع القارات، حيث وصل المعدل في السوقين إلى 80%.

وقالت المؤسسة إنه من بين أكبر 10 دول من حيث المعروض الفندقي المتاح لديها، سجلت المملكة المتحدة نسبة إشغال بلغت (74.4%) تليها اليابان (71.7%) والمكسيك (71.4%)، مقابل نسبة بلغت نحو (69%) للسوق الصينية في أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يوليو 2021.

وذكرت المؤسسة، أن جميع الأسواق العشر الأولى في العالم شهدت مكاسب في الإشغال على أساس سنوي، مع زيادة معدل الإشغال الإجمالي 15.1 نقطة مئوية إلى 67.6%. كما ارتفع متوسط الأسعار للغرف الفندقية في الأسواق الـ10 الأولى عالمياً بنسبة 18.5% على أساس سنوي خلال فبراير ليصل إلى 118 دولاراً، وارتفعت إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 52.6% لتصل إلى 80 دولاراً.