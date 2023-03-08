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الاقتصادي

أبوظبي تستضيف القمة العالمية لرائدات الأعمال

فريدة العوضي
9 مارس 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات الأعمال الإمارات (أم الإمارات)، ينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتي، وبدعم من اتحاد غرف التجارة والصناعة، القمة العالمية لرائدات الأعمال 2023، في الفترة من 10 إلى 11 مارس 2023، في أبوظبي، تحت شعار «تأثير التحول الرقمي على الأعمال».
وستركز أعمال القمة التي يشارك فيها أكثر من 400 شخصية ووفود من أكثر من 35 دولة يمثلون مؤسسات ريادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومجالس سيدات الأعمال ومجالس العمل الأجنبية والملحقيات التجارية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وممثلي الجمعيات النسائية العاملة بالدولة، على الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الأعمال في ظل تمكين التحول الرقمي والفرص الاقتصادية التي ستنشأ نتيجة لهذا التحول، وتعزيز الابتكار والتعاون، ورسم المستقبل الجديد للأعمال، كما سيركز المنتدى على الأمن السيبراني، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول للابتكار كأحد أهم دعائم التحول الرقمي، وزيادة فرص نمو الأعمال ورفع مستوى الفعالية والكفاءة للشركات.
وأكدت فريدة عبدالله العوضي، رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس سيدات الأعمال الإماراتي: «من خلال تعزيز الفرص في العصر الرقمي، تسعى القمة إلى تمهيد الطريق لتحويل نمو الأعمال التجارية إلى الرقمنة، ونهدف إلى الجمع بين رواد الأعمال والجمعيات والقيادات النسائية على مستوى العالم لتمكين التحول الرقمي وعرض فرص الأعمال التي تنشأ عنه، وتعزيز النمو والتعاون لتحقيق تآزر جديد من خلال هذه المنصة»، مشيرة إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية بصورة واسعة، سيؤدي إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة، كما يرفع من دخول رائدات الأعمال في دولة الإمارات، والمنطقة العربية بوجه عام، إلى الأسواق العالمية، ورفع مستوى التنافسية والجودة في بناء المستقبل، وفي طريق الإبداع والتميز.

أبوظبي
الإمارات
مجلس سيدات الأعمال
فريدة العوضي
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