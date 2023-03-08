304.5 ألف مستثمرة في «أبوظبي للأوراق المالية»

أبوظبي (وام)

كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإناث في السوق إلى نحو 33 ملياراً و 125 مليوناً و156 ألفاً و348 درهماً مع نهاية العام الماضي 2022.

وذكر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن عدد المستثمرين الإناث في سوق أبوظبي وصلت إلى 304 آلاف و511 مستثمرة مع نهاية العام الماضي بنسبة تعادل 30.4% من إجمالي عدد المستثمرين في سوق أبوظبي والبالغ عددهم أكثر من مليون مستثمر.

واستقطب سوق أبوظبي نحو 7483 مستثمرة جديدة خلال العام الماضي مقابل نحو 3730 مستثمرة جديدة في عام 2021، بنسبة نمو تعادل 100.6%، مشيراً إلى أن عدد الجنسيات الإناث المسجلة في السوق تصل إلى 143 جنسية.

ولفت سوق أبوظبي إلى أن إجمالي قيمة التداول للمستثمرات الإناث زادت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي من 17.644 مليار درهم في 2021، وصولاً إلى 26.25 مليار درهم في 2022، بنمو 48.8%، بينما ارتفع إجمالي أحجام تداول المستثمرات الإناث بنسبة 16.9% من 6.36 مليار سهم في 2021 إلى 7.43 مليار درهم في 2022.

وأوضح سوق أبوظبي أن النساء الإماراتيات تصدرن المركز الأول بحصة بنسبة 84.7% أو ما يعادل 22.23 مليار درهم من إجمالي قيم التداول للمستثمرات النساء خلال العام الماضي.

وجاءت النساء الأردنيات في المرتبة الثانية بحصة 6.2% أو ما يعادل 1.638 مليار درهم، ثم النساء الفلسطينيات بحصة 1.9% أو ما يوازي 498.02 مليون درهم، ثم النساء اللبنانيات بحصة 1.5% تعادل 396.7 مليون درهم، والنساء الهنود بحصة 1.4% توازي 370.3 مليون درهم.