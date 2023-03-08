1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم المالية والعقار والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و225.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 238.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.1 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مرتفعاً بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 9848.45 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9944.09 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3427.05 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 336.5 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي القابضة» جاذباً 107.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة جاوزت 63.6 مليون درهم.