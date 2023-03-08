وزير الاقتصاد يدعو الشركات الألمانية للاستفادة من مزايا الاستثمار في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

دعا معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجتمع الأعمال والشركات الألمانية إلى الاستفادة من المزايا الحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للتوسع في أسواق الإمارات والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، وفداً تجارياً وصناعياً من ألمانيا الاتحادية، أمس، ضم معالي الدكتور مارك شبيتش، وزير الدولة للشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية في ولاية شمال الراين- وستفاليا، وولفجانج نيدر مارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، وكريستين شكودر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وتيلمان ميسيلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة في لين، ود. غابرييلا سوسكوتى، الرئيس التنفيذي لـ(AescuAcademy)، و د. والتر أندرياس، رئيس مجلس إدارة شركة إيرباص، وذلك بحضور أحمد وهيب معز أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد معالي بن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية ألمانيا الاتحادية راسخة، وشهدت نقلات نوعية على مدار الأعوام الماضية في مختلف مجالات التعاون، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يرسخ النمو المستدام لاقتصادهما، ويعزز الرخاء والرفاه للشعبين الصديقين.